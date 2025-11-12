В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Время возобновления работы аэропорта не уточняется. Пассажирам рекомендуется следить за онлайн-табло вылета рейсов.
Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело масштабные ограничения на работу аэропортов в девяти регионах России.
