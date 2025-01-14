В аэропортах Уфы и Ижевска сняли ограничения после атаки БПЛА

В аэропортах Уфы и Ижевска в 13:00 по московскому времени сняли ограничения на полеты, которые вводились на фоне атаки БПЛА на РФ, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Воздушная гавань снова принимает и выпускает воздушные суда.

За время действия ограничений на запасные аэродромы приземлились 11 самолетов. Девять из них выполняли рейсы в Уфу, еще два воздушных судна следовали в Ижевск.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ночью Россию атаковали более 200 дронов ВСУ. Беспилотники также уничтожали на территории Казани и Альметьевска.