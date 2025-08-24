В аэропортах Самары и Саратова введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

23 августа в ряде аэропортов ограничивали вводили временные ограничения. В частности, в петербургском аэропорту Пулково были введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Ситуация привела к серьезным изменениям в расписании полетов: сообщалось о задержке более 80 рейсов. Пассажиры разных рейсов ждали вылетов прямо на лестницах внутри терминала.

По словам пассажиров, несмотря на длительное ожидание, обстановка остается спокойной. Авиакомпании обеспечивают людей питьевой водой.