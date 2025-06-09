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В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова сняли ограничения

В трех аэропортах России сняты ограничения на полеты самолетов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что речь идет об аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

Полеты ограничивались для обеспечения безопасности пассажиров. Теперь аэропорты возобновили работу, они принимают и выпускают воздушные суда.

Ранее сообщалось, что в четырех аэропортах России введены временные ограничения на взлет и посадку.