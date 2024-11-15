В администрации Каширы обсудили движение общественного транспорта

В здании администрации городского округа Кашира прошла встреча главы округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Михаила Шуваловы с директором МАП №5 города Подольска АО «Мострансавто» Сергеем Зайцевым, руководителями производственной базы города Ступино Сергеем Царевым и производственного участка «Кашира» Михаилом Мельниковым. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"Решили, что для налаживания движения общественного транспорта в округе, прежде всего, совместно изучим уровень пассажиропотока в муниципалитете. От этого будет зависеть и корректировка расписания автобусных маршрутов, а также график выхода водителей в рейсы. Сейчас это особенно важно – необходимо учесть все нюансы и создать максимум комфорта в движении общественного транспорта в округе. Прежде всего - для наших жителей", - отметил Михаил Шувалов.

На сегодняшний день в производственном участке «Кашира» МАП №5 города Подольска АО «Мострансавто» работает 78 водителей на 43 автобусах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», - отметил губернатор.