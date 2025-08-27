В 9 округах Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали несанкционированную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на 15 региональных дорогах в девяти округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, в Пушкинском округе дорожники очистили от вандальных надписей остановку на улице Первомайской в городе Ивантеевке, а на улице Ленточка в городе Пушкино и на дороге в селе Павловская Слобода ликвидировали граффити на искусственных сооружениях.

Граффити убрали на остановочных павильонах в г. о. Люберцы — на улицах Чехова, Карла Маркса в посёлке городского типа Красково, на улице Пушкина в поселке городского типа Томилино. Также на остановках ликвидировали несанкционированную рекламу на дорогах в посёлке Рылеево, селах Загорново и Зюзино в Раменском округе и на Бисеровском шоссе в городе Электроугли Богородского округа.

Помимо того, очистили знаки от рекламы на улице 2-й Московской в Серпухове, на улице Октябрьской в Балашихе, а также на проспекте Мира во Фрязине и убрали граффити на знаках на улице Московской в Можайске. Вандальные надписи ликвидировали с ограждений на улице Федотовской в Воскресенске.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только доставляет дискомфорт участникам движения, но и является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.