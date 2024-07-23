В 9 округах Подмосковья проведен ремонт дорожных знаков

На региональных дорогах в 9 округах Московской области специалисты Мосавтодора провели замену и ремонт выцветших, поврежденных и отсутствующих знаков, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы провели на улицах Гагарина, Наркомвод и Чкалов в Жуковском, Дзержинском шоссе в Котельниках, ул. Аэропортовской в Лобне, ул. Обуховской в Солнечногорске, улицах Ленина и Шоссейной в Волоколамске, ул. Советской в п. Пески г. о. Коломна, Фабричном проезде в д. Пирогово г. о. Мытищи, ул. Агрогородок в д. Черное г. о. Балашиха, ул. Центральной в деревне Звягино г. о. Лотошино, а также на ул. Железнодорожной в Противине и ул. Ракова в д. Михайловка г. о. Серпухов.

Дорожники регулярно проводят обследование дорог, особое внимание уделяя элементам безопасности дорожного движения — светофорам, ограждениям, линиям освещения и знакам, при обнаружении повреждений которых проводятся работы по замене или ремонту. Все работы контролируются с помощью СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.