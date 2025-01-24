В 7 округах Подмосковья отремонтированы остановочные павильоны

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки, расположенные на ул. Текстилей в Ногинске, Тимоновском шоссе в Солнечногорске, ул. Рогова в поселке Кировский г. о. Лотошино, ул. Дорожная в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, ул. Фединской в селе Федино г. о. Воскресенск и на дорогах деревне Ишино г. о. Чехов и в селе Братовщина округа Пушкинский.

В ведомстве отметили, что уборочные и ремонтные работы на региональных дорогах Московской области проводятся круглый год. Обследование дорожной сети проводится еженедельно, в рамках которых специалисты особое внимание уделяют элементам дорожной инфраструктуры: остановочным пунктам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам. Все работы контролируются с помощью специализированной системы СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.