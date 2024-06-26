В 6 округах Подмосковья отремонтировали поврежденные искусственные неровности

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности, которые обнаружили в результате обследования региональных дорог в 6 округах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ремонтные работы провели на ул. Вокзальной в Чехове, улицах Горького и Фрунзе в Жуковском, Пироговском шоссе в Мытищах, а также на дорогах в малых населенных пунктах: ул. Староандреевской в р. п. Андреевка г. о. Солнечногорска, ул. Трехгорной в п. Трехгорка Одинцовского округа и ул. Совпартшколы в п. Нахабино г. о. Красногорска.

«Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Неисправности подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов повышая риск возникновения аварии, поэтому работы по ремонту и замене искусственных неровностей проводится своевременно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.