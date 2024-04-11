В 5 тыс автобусов и электробусов Москвы появились новые QR-коды

В московских автобусах и электробусах разместят наклейки с QR-кодами. Всего наклейки появятся в 5 тыс. автомобилях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что с помощью наклеек пассажиры смогут оценить работу наземного городского транспорта. До конца весны стикеры появятся во всех автобусах и электробусах Мосгортранса.

Так, когда пассажир наводит камеру на наклейку, на экране смартфона появляется анкета. Там можно оценить качество вождения и комфорт поездки, оставить комментарий или благодарность, сообщить о забытых вещах, внести предложение.

Пассажир должен указать номер маршрута. Также каждый желающий при необходимости может прикрепить фото, видео или другие файлы.