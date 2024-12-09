В 5 округах Подмосковья на дорогах отремонтировали искусственные неровности

Асфальтобетонные и резинокордовые искусственные неровности восстановили на ул. Победы в Дедовске, Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, ул. Фабричной в микрорайоне Пироговский в Мытищах, ул. Маяковского в микрорайоне Фирсановка в Химках и на ул. Железнодорожной в селе Жаворонки Одинцовского округа.

«Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Чтобы поддерживать безопасность на дорогах специалисты «Мосавтодора» проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждения, светофоры, линии освещения, знаки и искусственные неровности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.