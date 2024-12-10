В 2025 году будет 20 лет с начала выпуска юбилейных жетонов в метро Петербурга

В 2025 году петербургский метрополитен празднует 70-летие с основания

В 2025 году петербургский метрополитен отметит два значимых юбилея: 70-летие своего основания и 20 лет с начала выпуска юбилейных жетонов, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Первый набор таких жетонов появился в продаже в ноябре 2005 года, приуроченный к полувековому юбилею метрополитена. Эти металлические монеты отображали названия станций первого пуска — от «Автово» до «Площади Восстания».

Каждый год выходила новая серия жетонов на разнообразные темы, включая юбилеи станций и праздники. В период с 2020 по 2022 год было выпущено целых 10 наборов.

Жетоны стали не только символом Санкт-Петербурга, но и отличным сувениром, который можно забрать с собой. Несмотря на уход от традиционных способов оплаты, они продолжают оставаться популярными, как подчеркивает Дмитрий Павлов, член транспортной комиссии ЗакСа. Он считает юбилейные жетоны важным элементом городской культуры и истории.

Интересно, что первые жетоны были меньше и отличались по цвету, а сама идея использования жетонов вызвала трудности у горожан в первые дни работы метрополитена.

Современный дизайн был разработан Сергеем Корниловым, который стремился создать эстетически привлекательный элемент, отражающий классическую архитектуру Петербурга. С тех пор юбилейные жетоны стали важной частью городской жизни.