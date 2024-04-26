В 2024 году запланированы большие работы по замене покрытия дорог в Талдомском округе

В 2024 году запланированы большие объемы работ по замене покрытия региональных и муниципальных дорог в Талдомском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с профильным заместителем и начальником Дмитровского РУАД ГБУ «Мосавтодор» проверил ход работ по ремонту дороги вблизи села Новоникольское. Сейчас на участке проводится укладка асфальтобетонной смеси.

В 2024 году на территории Московской области планируется отремонтировать более 1 тысячи участков общей протяженностью свыше 1,1 тысячи километров. По результатам голосования жителей на портале «Добродел» отремонтируют 30% от общего объема — около 350 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.