В 2024 году на ремонт дорог Подмосковья предусмотрено 13 млрд рублей

В Подмосковье опубликована программа ремонта местных и областных дорог на 2024 год, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Работы начнутся по наступлении стабильной положительной температуры. В текущем году планируется заменить покрытие на более чем 1,1 тысячи километров дорог.



«В этом году на ремонт региональных дорог предусмотрено финансирование в объеме 6,4 млрд рублей, а на ремонт муниципальных дорог – почти 7 миллиардов рублей», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Основные участки, где в первую очередь требуется ремонт, определили на основе обращений жителей. Со своей стороны депутаты Мособлдумы будут контролировать ход работ в своих избирательных округах. Для этого они также будут встречаться с представителями администраций, подрядчиками, чтобы оперативно выявлять и устранять возникающие проблемные моменты», – добавил Игорь Брынцалов.

Ознакомиться с программой ремонта дорог можно на сайте Минтранса Подмосковья.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.



Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.