В 2024 г в Подмосковье строят 17 дорожных объектов протяженностью более 100 км

В 2024 году ведется строительство 17 объектов протяженностью более 100 км, сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«В 24 году ведется строительство 17 объектов протяженностью более 100 км. Открыто 6 объектов – это 3 федеральные, 3 – региональных и еще откроем 11 объектов. Наиболее важные объекты показаны на фотографии (подъезд к детской больнице им. Рошаля и обход п. Октябрьский). Обход п. Октябрьский – федеральный объект, который был открыт месяц назад», – сказал Гержик на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

В ходе презентации, министр представил общий список объектов открытия 2024 г. Так, в этом году уже открыты 6 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 37 км, в том числе обходы сел Октябрьский (11,1 км) и Ульянино–Непецино (20,9 км). Общая стоимость реализованных проектов составила 50,8 млрд руб.

До конца 2024 года планируется открытие еще 11 объектов общей протяженностью более 65 км. Среди ключевых проектов: Мытищинская хорда (16,1 км, стоимость 53,5 млрд рублей) и Южно-Лыткаринская дорога (16,2 км из 44,8 км, стоимость 156,8 млрд руб).

В числе планируемых к завершению проектов также выделяются обход Тучково (4 км) и путепроводы в Быково и Аникеевке, которые позволят значительно улучшить транспортную доступность для жителей Подмосковья.