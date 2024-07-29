В 2 округах Подмосковья ограничили движение через ж/д переезды на время ремонта

В Подмосковье движение автомобилей через железнодорожные переезды, расположенные в районе деревень Повадино и Ступине в Домодедове и станции «Лобня», будет ограничено с 29 июля в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, с 31 июля по 3 августа, с 6:00 до 06:00, будут закрыты для движения переезды в районе деревень Повадино и Ступино городского округа Домодедово в связи с капитальным ремонтом пути.

Также 4 — 5 августа, 5 — 6 августа, 6–7 августа, 7–8 августа, с 00:00 до 6:00, будет закрыт железнодорожный переезд у станции Лобня в связи с работами по ремонту железнодорожного пути. Объезд возможен по автодороге «Северный обход Лобни».

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.