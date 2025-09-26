В 12 округах Подмосковья опилили деревья вдоль дорог

Для обеспечения безопасности дорожники провели работы по опиловке на городских дорогах: Ратехинском шоссе в Звенигороде, Староситненском шоссе в Ступине, Московском шоссе в Серпухове, улице Военных Строителей в Дубне, улице 7 Ноября в Лосино-Петровском, а также на проспекте Космонавтов и Шоссейной улице в Королеве и Каширском проспекте и в Кашире.

На дорогах в малых населенных пунктах также провели опиловку: у деревни Репниково округа Чехов, на улице Московской в поселке городского типа Монино округа Щелково, на дорогах в деревне Хранево м. о. Лотошино и деревне Ляхово округа Домодедово и Новошоссейной улице в поселке совхоза Сафоновский Раменского округа.

Обследование дорожной сети специалисты «Мосавтодора» проводят еженедельно: особое внимание дорожники уделяют состоянию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, линий освещения, знаков, ограждений, светофоров и искусственных неровностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.