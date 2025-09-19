В 11 округах Подмосковья восстановили рабостоспособность линий освещения

На региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» восстановили линии наружного освещения, неисправность которых выявили в результате обследования сети. Работы провели в 11 округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Линии отремонтировали на городских улицах: улице Погодина в Наро-Фоминске, Лесной улице в Высоковске, улице Ленина в Кашире, улице Заводской в Ивантеевке, Школьной улице в Подольске.

Также работоспособность наружного освещения восстановили в малых населенных пунктах: 90-м км Каширского шоссе в Ступине, Центральной улице в селе Речицы Раменского округа, 63-м км Симферопольского шоссе в Чехове, Дачной улице в поселке городского типа Вербилки Талдомского округа, улице Советской в поселке городского типа Нахабино г. о. Красногорск и в деревне Русавкино-Романово г. о. Балашиха.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети специалистами «Мосавтодора» проводится еженедельно. В рамках обследований дорожники особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию линий освещения, дорожных знаков и светофоров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.