В 11 округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 15 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В нормативное состояние привели знаки, расположенные в черте городов: на улицах Чкалова, горького и Праволинейной в Жуковском, на ул. Полевой во Фрязине, на ул. Ленина в Лобне, на Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде, на ул. Чехова в Чехове, на ул. Ленина в Красногорске, на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, а также на улицах Чернышевского, Володарского и Горького в Серпухове.

Также знаки отремонтировали в малых населенных пунктах: на ул. Театральной в рабочем поселке Ильинский Раменского округа, на ул. Новой в селе Горы г. о. Коломна и на ул. Первомайской в Серебряных Прудах.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.