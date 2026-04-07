В 11 округах Подмосковья отремонтировали 14 линий освещения

Специалисты Мосавтодора на прошлой неделе восстановили работу 14 линий наружного освещения в 11 округах Подмосковья. Работы провели на региональных дорогах в городах и малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Освещение отремонтировали на десяти региональных дорогах в черте городов. Работы выполнили на улицах Чкалова, Набережной Циолковского и Дугина в Жуковском, Октябрьском проспекте в Люберцах, улице Транспортной в Реутове, улице Московской и проспекте Пацаева в Долгопрудном, улице Новоселки Слободка в Ивантеевке, улице 3-й Пятилетки в Ликино-Дулеве и на улице Победы в микрорайоне Климовск в Подольске.

Также линии наружного освещения починили в четырех малых населенных пунктах. Работы провели на улице Дмитровской в деревне Ларево в Мытищах, улице 2-й Исконной в деревне Клементьево Можайского округа, на 6-м км Пятницкого шоссе в поселке Отрадное Красногорского округа и на дороге в деревне Панкратовская муниципального округа Егорьевск.

В министерстве подчеркнули, что освещение остается важным элементом дорожной инфраструктуры и влияет на безопасность водителей и пешеходов. Специалисты регулярно обследуют региональные дороги и при выявлении неисправностей оперативно проводят ремонт.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.