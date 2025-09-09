В 10 округах Подмосковья провели опиловку деревьев

Для обеспечения безопасности водителей и пешеходов на десяти региональных дорогах Московской области специалисты «Мосавтодора» опилили деревья, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ходе обследования дорожники выявили участки региональных дорог, видимость которых была ограничена зелеными насаждениями, а также деревья и кустарники. Чтобы повысить комфорт участников движения, специалисты выполнили работы по опиловке деревьев в ряде округов.

В черте городов работы провели на Боткинском проезде в Шатуре, Пушкинском шоссе в Пушкино, улице Победы в Дедовске, Спартаковском переулке в Егорьевске, у остановки «Нагорная улица» на Лихачевском шоссе в Долгопрудном.

В малых населенных пунктах опилили деревья на улице Вокзальной в поселке Авсюнино Орехово-Зуевского округа, улице Полевой в селе Белые Колодези г. о. Коломна, улице Центральной в деревне Солчино м. о. Луховицы и на дорогах в деревне Русавкино-Романово г. о. Балашиха и в деревне Репниково м. о. Чехов.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети специалисты «Мосавтодора» проводят еженедельно: особое внимание дорожники уделяют состоянию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, линий освещения, знаков, ограждений, светофоров и искусственных неровностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.