В 10 округах Подмосковья проведен ремонт ограждений

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в десяти городских округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Ограждения восстановили на городских улицах: ул. Семенюка в Дмитрове, проспекте Конструктора Селезнева в Дубне, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, Волковском шоссе в Мытищах, Новоегорьевском шоссе в Котельниках, Носовихинском шоссе в Балашихе.

Также отремонтировали ограждения в малых населенных пунктах: на ул. Центральной в д. Донино Раменского округа, на ул. Карла Маркса в п. г. т. Красково г. о. Люберцы, на ул. Газовиков в п. Развилка Ленинского округа и на дороге в деревне Волосово г. о. Чехова.

В ведомстве отметили, что обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.