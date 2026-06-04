В 10 округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Специалисты Мосавтодора обновили перильные, барьерные и тросовые ограждения на региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Работы провели в городах и малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы выполнили в четырех городах: на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на улице Центральной в Щелкове, на улице Станционной в Королеве и на улице Юбилейной в Истре. Специалисты привели в порядок перильные и барьерные конструкции на участках с интенсивным движением.

Также ограждения отремонтировали на улице Центральной в селе Речицы Раменского округа, на Кореневском шоссе в поселке Красково городского округа Люберцы, на дороге в деревне Марфино Одинцовского округа, на 63-м км Каширского шоссе в Домодедове, в деревне Манушкино муниципального округа Чехов и на 27-м км Волоколамского шоссе в Красногорске.

В ведомстве пояснили, что тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, барьерные устанавливают вдоль дорог для снижения риска съезда и на многополосных участках, а пешеходные размещают там, где существует опасность выхода людей на проезжую часть.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.