В 10 округах Подмосковья опилили деревья вдоль дорог

Для обеспечения безопасности дорожники провели работы по опиловке на шести городских дорогах: Угрешской улице в Дзержинском г. о. Люберцы, Окском шоссе в Серпухове, Новое шоссе в Дубне, Сосновой улице в Раменском, улице Рудакова в Щелкове и улице Разина в Солнечногорске.

На дорогах в малых населенных пунктах также провели опиловку: Центральной улице в деревне Афанасово г. о. Мытищи, в деревне Шебаршино Можайском округе, улице Октябрьском Революции в селе Ловцы м. о. Луховицы, улице Народного Ополчения в поселке городского типа Свердловский Лосино-Петровского округа.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети специалисты «Мосавтодора» проводят еженедельно: особое внимание дорожники уделяют состоянию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, линий освещения, знаков, ограждений, светофоров и искусственных неровностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.