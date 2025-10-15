В 10 округах Подмосковья дорожники отремонтировали знаки

В рамках работ по содержанию региональных дорог специалисты Мосавтодора восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки в десяти округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Знаки отремонтировали на пяти городских дорогах: улице Пролетарской в Серпухове, Пролетарском проспекте в Щелкове, переулке Урицкого в Рузе, Центральной улице в Лотошине, улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

В малых населенных пунктах ремонтные работы провели тоже на пяти дорогах: 64-м км Каширского шоссе в г. о. Домодедово, Центральной улице в деревне Большие Белыничи м. о. Зарайск, Кудиновское шоссе в поселке городского типа Обухово Богородского г. о., Совхозной улице в деревне Пирогово г. о. Мытищи и на Центральной улице в селе Старая Ситня г. о. Ступино.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в ведомстве.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.