Уже 2 тыс пассажиров получили схему московского метро на китайском языке

Более 2 тыс. пассажиров Московского метрополитена уже получили его схему на китайском языке. Это те, кто обзавелся бумажной схемой, доступной более чем на 30 стойках «Живое общение», или скачал ее электронную версию с Единого транспортного портала , сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Схема, разработанная совместно с носителями китайского, имеет ряд особенностей. Так, названия станций метро и других транспортных объектов транскрибированы по системе Палладия — это обеспечивает созвучие с названиями в русском языке.

Переведена легенда схемы, в том числе пиктограммы, информация о режиме работы столичной подземки. Также были указаны чат-бот Александра и приложение «Метро Москвы». Для удобства навигации был сохранен привычный дизайн.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что мегаполис стремится сделать городской транспорт персонализированным и удобным для каждого пассажира. Данную идею реализуют в рамках программы развития транспортного комплекса до 2030 года.

«В этом году схема метро появится на новых цифровых носителях, а также на сенсорных экранах в поездах модификаций „Москва“», — сказал вице-мэр.