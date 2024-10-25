Устройство свай под опоры путепровода в деревне Сабурово выполнено на 70%

В Подмосковье в рамках строительства дублера Пятницкого шоссе продолжается устройство свайных оснований под опоры путепровода через дорогу из д. Сабурово. Эти работы выполнены на 70%, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«Рабочее движение по дублеру Пятницкого шоссе планируется открыть в третьем квартале 2026 года. Открытие дороги позволит сэкономить до 30 минут в пути и обеспечить транспортную доступность жителей близлежащих населенных пунктов в округах Химки и Красногорск», — уточнили в ведомстве.

Новая дорога пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Общая протяженность дублера составит свыше 5,2 км, а движение будет осуществляться по 4 полосам. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство ведется за счет регионального бюджета.

Проектом учтены все существующие примыкания, обеспечивающие транспортной доступностью прилегающие жилые застройки, в том числе к коттеджным поселкам «Юрловские Холмы», «Фантазия» и др. На примыкании новой дороги к выезду из Юрлова возведут кольцевую развязку, также построят путепроводы через дорогу из д. Сабурово и в районе СНТ «Гея», а также мост через р. Синичку и разворотную петлю при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Для удобства и безопасности на всем протяжении дороги строители обустроят пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.