Устройство свай и башню-сход пешеходного перехода завершили в Одинцове

В Одинцове продолжается строительство двух пешеходных переходов через железную дорогу. Первый переход строят между станциями МЦД-1 «Немчиновка» и «Сколково», а второй — между ул. Баковской и ул. Вокзальной. Открыть движение по переходам планируется в конце 2025 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«На переходе, который соединит ЖК «Рублевский» и поселок Новоивановское, строители завершили устройство свай под опору и башню-сход пешеходного перехода со стороны жилого комплекса. Сейчас ведется бетонирование ростверка. На переходе между улицами Баковской и Вокзальной приступили к переустройству инженерных коммуникаций и устройству свай под опоры и башни-сходы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Также на переходе у ЖК «Рублевский» проводится подготовка территории для устройства свайного фундамента под опору и башню-сход со стороны Минского шоссе. Параллельно проводится переустройство инженерных коммуникаций, в том числе ОАО «РЖД», осуществляется поставка на стройплощадку металлоконструкций пролетного строения искусственного сооружения.

Надземные пешеходные переходы будут полностью соответствовать региональному стандарту — остеклены, оборудованы лифтами и приспособлены для маломобильных групп населения. Предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурная подсветка, обустройство пешеходных зон. Новые переходы обеспечат локальную пешеходную связанность жилых кварталов в Одинцове, более 14 тыс. жителей близлежащих районов смогут комфортно и, что очень важно, безопасно переходить через железную дорогу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.