Устройство подпорных стен на строящемся путепроводе в Апрелевке завершено на 70%

В рамках строительства путепровода в Апрелевке продолжается устройство подпорных стен со стороны ул. Самохина и ул. Апрелевской. Готовность составляет 70%, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Строительство путепровода через железнодорожные пути ведется в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Открыть движение по путепроводу планируется в следующем году.

«Также строители проводят монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода — уже смонтирована центральная секция пролета над железной дорогой, ведется монтаж металлоконструкций со стороны ул. Самохина, в ближайшее время строители приступят к монтажу со стороны ул. Апрелевской. Общая масса металлоконструкций составит 620 тонн. Кроме того, ведется переустройство инженерных коммуникаций», — рассказали в ведомстве.

Длина путепровода составит около 272 м, а общая протяженность транспортной развязки — свыше 1 км.

В ведомстве напомнили, что строительство путепровода связано с модернизацией, которую проводит РЖД, в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Новый путепровод соединит две части Апрелевки и позволит обеспечить бесперебойный и безопасный проезд через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, в том числе для экстренных служб. Дорожная ситуация улучшится непосредственно для более чем 36 тыс. жителей г. Апрелевки, а также прилегающих СНТ и населенных пунктов. В целом, улучшится транспортная доступность территорий Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.