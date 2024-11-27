Услугу для таксистов на портале госуслуг Подмосковья дополнили умными сервисами

На региональном портале Подмосковья обновили онлайн-услугу по оформлению разрешений на деятельность такси. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Выдача электронных разрешений на деятельность такси — одна из самых популярных онлайн-услуг для бизнеса в Подмосковье. Только с начала 2024 года за ней обратились более 76 тыс. раз. Теперь к услуге подключили сразу несколько умных сервисов, которые упростят процесс заполнения заявления и позволят сократить количество отказов», — отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Подать заявление могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Услуга бесплатная.

В рамках оптимизации в онлайн-форму заявления добавлен сервис автозаполнения реестровых записей транспортных средств, сервис проверки уникальности ввода данных об автомобиле и сервис проверки наличия свидетельства о регистрации транспортного средства в реестре легковых такси.

Цифровое разрешение помогает оформлять чат-бот Анна. Он консультирует о порядке получения услуги, документах и сроках рассмотрения заявления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.