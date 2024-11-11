Урок по безопасности на дороге прошел для школьников подмосковного села Речицы

В рамках проведения регионального социального раунда «Засветись!» сотрудники 14 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области провели урок по БДД с воспитанниками воскресной школы Храма Вознесения Господня села Речицы Раменского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы подробно разъяснили требования дорожных правил, которым должны следовать пешие участники дорожного движения, напомнили, какую опасность представляет использование гаджетов во время перехода дороги, а также к чему приводит игнорирование сигналов светофора. Не оставили без внимания тему использования световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, что особенно актуально в осенне-зимний период.

В завершении мероприятия сотрудники Подмосковной Госавтоинспекции провели с детьми мастер-класс по изготовлению световозвращающих наклеек и познакомили с устройством патрульного автомобиля ДПС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.