Урок мужества провели в Бронницком автомобильно-дорожном колледже

В рамках акции #ПоклонимсяВеликимТемГодам в Бронницком автомобильно-дорожном колледже прошел урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества. Студенты познакомились с историей праздника и посмотрели вдохновляющий ролик, который напомнил о подвиге наших предков, сообщает пресс-служба администрации округа.

На встречу с ребятами пришел настоящий герой-подполковник — участник Афганской войны Владимир Иванович Шумаков, сотрудник 21 НИИИ министерства обороны РФ.

Студенты смогли задать вопросы гостю и узнать о службе и жизни защитников нашей Родины. А в качестве музыкального подарка подполковник исполнил военные песни, которые тронули сердца всех присутствующих.

Друзья колледжа — артисты из ДК «Лель» — порадовали зрителей яркими русскими народными танцами, создав атмосферу праздника и единства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.