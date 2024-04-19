Ураганный ветер угрожает работе аэропортов Москвы

сегодня в 17:17

В работу аэропортов Москвы могут внести коррективы из-за непогоды

В Москве прогнозируется ураганный ветер с порывами 17-22 метра в секунду, местами — до 25 м/c. В связи с непогодой работа столичных аэропортов находится под вопросом и может быть ограничена, сообщает «Царьград» .

Из-за непогоды в Москве закрыли Московский зоопарк, парки и летние веранды. Под угрозой оказалась и работа воздушных гаваней, поскольку при настолько сильном ветре посадку лайнеров могут ограничить или даже запретить.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, порывы ветра в московском аэропорту Жуковский достигают 15 метров в секунду, во Внуково — 16 метров, в Шереметьево — 17 м/c.