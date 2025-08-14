Unreal Engine: автомобили Tesla оснастят графикой из видеоигр

Unreal Engine — это графический движок, созданный Epic Games. Он активно используется в современных игровых приложениях. Предполагается, что в Tesla он будет использоваться для улучшения пользовательского интерфейса, более точной визуализации трехмерных объектов в окружении и создания детализированных 3D-карт. Сейчас в автомобилях Tesla применяется бесплатный движок Godot.

По мнению авторов блога, Unreal Engine не только сделает интерфейс Tesla более привлекательным, но и обеспечит более реалистичное отображение окружающей обстановки. В частности, нынешняя система автопилота Tesla пока не отображает такие объекты, как дорожные конусы и лежачие полицейские. Эксперты полагают, что Tesla, вероятно, хочет сосредоточиться на визуализации только тех элементов, которые важны для водителя.

Для эффективной работы Unreal Engine, скорее всего, потребуется мощный бортовой компьютер. В Not a Tesla App считают, что новые графические возможности будут доступны только для автомобилей, оснащенных процессорами AMD, тогда как более старые модели с процессорами Intel продолжат использовать Godot.

Журналисты издания The Verge отметили, что Epic Games уже активно сотрудничает с автопроизводителями. Rivian, Ford, GMC, Volvo и Lotus также используют Unreal Engine в своих автомобилях.

Также ожидается, что интеграция Unreal Engine позволит разработчикам Tesla быстрее выпускать обновления и улучшения графики, что поможет оперативно исправлять ошибки и добавлять новые функции. В перспективе Tesla может заинтересоваться разработкой собственных игр, доступных для водителей во время остановок, что добавит развлекательный элемент в процесс поездки.