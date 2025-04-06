Универсальный атомный ледокол «Якутия» отправился в порт приписки Мурманск

Новый универсальный ледокол «Якутия» официально вошел в состав атомного ледокольного флота РФ после поднятия флага страны. Затем судно покинуло достроечную набережную Балтийского завода Объединенной судостроительной организации и направилось в порт приписки Мурманск, говорится в официальном Telegram-канале Балтийского завода .

«Четвертый ледокол проекта 22220 покинул территорию завода, ушел в эксплуатацию на 40 лет. Хочется поблагодарить весь коллектив Балтийского завода. <…> Мы продолжаем строительство серии универсальных атомных ледоколов», — рассказал генеральный директор Балтийского завода ОСК Александр Коновалов.

Ледокол «Якутия» четвертым вошел в эксплуатацию. До него специалисты создали и еще три универсальных атомных ледокола — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Строительство «Якутии» началось 26 мая 2020 года, а уже 22 ноября 2022 года ледокол спустили на воду в рамках торжественной церемонии. Президент РФ Владимир Путин принимал участие в мероприятии.

В мае 2024 года на «Якутии» начались швартовные испытания. В октябре 2024 года судно завершило заводские ходовые испытания, после чего специалисты приступили к работам по физическому запуску ядерной энергетической установки.