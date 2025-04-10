Украина возобновила паромное сообщение с Грузией

Украина и Грузия впервые возобновили паромное сообщение, начиная с 2022 года. На момент публикации заметки совершено два рейса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Украинские новости».

Первые два рейса из украинского порта «Черноморск» в грузинский порт «Батуми» состоялись 18 и 26 марта в режиме информационной тишины. В настоящее время Украина готовится к третьему рейсу, который может состояться уже на следующей неделе.

Летом 2024 года в Сети уже появлялись сообщения о том, что Украина готовилась возобновить паромное сообщение с Грузией. Но спустя месяц это решение отложили на неопределенный срок.

Точная дата третьего рейса пока не уточняется.