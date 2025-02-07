Удобство аренды и большое число аварий: спрос на электросамокаты в РФ снизился

Спрос на электросамокаты в России снизился на 25% в 2024 году

В РФ продажи электросамокатов уменьшились по итогам 2024 года на четверть. Это произошло из-за наблюдаемого насыщения рынка и активной экспансии кикшеринговых сервисов, сообщает «Коммерсант» .

Кроме того, отпугивать потенциальных покупателей еще могут ужесточение ответственности за вождение и большое количество аварий с электросамокатами.

В «Чек Индексе» отметили, что число трансакций по покупке электросамокатов в прошлом году уменьшилось на 24% год к году. Средний чек стал меньше на 6%, до 13,2 тыс. рублей. По информации T-Data, сокращение трансакций в офлайн-магазинах составило 26% год к году, выручки от продажи — на 8%.

В сервисе Moneyplace подсчитали, что на трех крупнейших маркетплейсах страны — Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» — в 2024 году было продано 20,2 тыс. электросамокатов, что на 36% меньше, чем годом ранее. Выручка профильных селлеров уменьшилась на 47,7% до 503,8 млн рублей.

Как считает аналитик Moneyplace Анастасия Романова, понижение объема продаж может быть связано с ростом популярности аренды электросамокатов. Число трансакций по оплате поездок за прошлый год увеличилось на 22% год к году, средний чек также вырос на 13% до 299 рублей, по данным «Чек Индекса». В мэрии Москвы отметили, за сезон в минувшем году в мегаполисе совершили 70 млн выездов, это на 9% превышает показатели годовой давности.

Спрос также мог уменьшиться из-за насыщения рынка.

«Когда несколько лет назад средства индивидуальной мобильности (СИМ) входили в моду, мы видели сильный прирост продаж», — уточнил руководитель «Чек Индекса» Леонид Симаков.

Интерес привел к формированию высокой базы, а сейчас наблюдается спад.