Участок улицы у ДШИ привели в порядок по просьбам жителей округа Подмосковья

После капитального ремонта здания Дмитровской детской школы искусств и обустройства ее территории жители попросили привести в порядок и прилегающую к ней улицу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты муниципального учреждения «Управление автомобильных дорог Дмитров» провели ремонтные работы участка дороги протяженностью 200 м от улицы Пушкинской до улицы Кропоткинской.

Дополнительно были обустроены пешеходный тротуар шириной от 2,7 до 4 м и 2 автомобильные парковки. Места для автомобилей предназначены как для местных жителей, так и для посетителей этой части улицы.

Тротуар был обустроен около отеля «Четыре короны» и школы искусств с выходом на улицу Кропоткинскую. Автомобильные парковки были организованы между школой искусств и отелем, а также дополнительный карман при съезде с улицы Пушкинской на Лиру Никольскую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.