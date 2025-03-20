Участок трассы М-4 от развязки на Ступино до соединения с М-6 станет 3-полосным

Участок федеральной трассы М-4 «Дон» от развязки на город Ступино до соединения с трассой М-6 станет трехполосным, сообщается на сайте МедиаБанк Подмосковья.

Рабочие на 25% выполнили реконструкцию трассы М-4 «Дон» в районе Ступина и Каширы. Дорогу со 103 по 117 км сделают 3-полосной, отремонтируют большую часть мостов и сделают этот участок полностью освещенным.

Реконструкция коснется не только дороги, но и 7 мостов, расположенных на участке от развязки на Ступино до моста через Оку.

«Сейчас на пяти из них мы расширяем проезжую часть, добавляя по одной полосе движения. На данный момент специалисты уже установили 16 опор, закрепили ригели и готовы к монтажу дополнительных балок», — рассказал заместитель руководителя проекта реконструкции Сергей Данилкин.

Еще два моста капитально отремонтируют. Здесь заменят мостовое полотно, сохранив существующие балки.

На участке дороги в районе поста ДПС сняли старое дорожное покрытие и расширили проезжую часть. Строители смонтировали колодцы ливневой канализации, укладывают гидроупор между слоем песка и гравия. Движение осуществляется по одной полосе в каждую сторону.

Ремонт идет с опережением графика примерно на 50 дней. Уже готов 2-километровый участок от развязки на трассу М-6 в сторону Москвы. Через 2-3 недели запустят еще 1 км дороги.

Сейчас в работах задействовано более 720 человек и 120 единиц дорожно-строительной техники. Ремонт выполняет компания к ООО «Трансстроймеханизация», входящая в состав группы компаний «Нацпроектстрой». Согласно плану, реконструкцию трассы завершат к концу этого года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.

Текст, фото и видео — Андрей Семибратов