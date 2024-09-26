Участок трассы А-108 в районе Серпухова расширили до четырех полос

На семикилометровом отрезке А-108 «Московское большое кольцо», прилегающем к Серпухову, было выполнено расширение до четырех полос в результате капитального ремонта, охватившего участок с 343 по 350 километр. Это позволило повысить пропускную способность дороги и уменьшить время на проезд, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С целью оптимизации движения и повышения безопасности дорожного трафика, ФКУ «Центравтомагистраль» предприняло комплекс мер. В рамках этих мероприятий были построены дополнительные полосы движения, что позволило значительно увеличить пропускную способность данного участка. Также был уложен слой высокопрочного асфальтобетона для обеспечения долговечности покрытия.

Для повышения уровня безопасности на отремонтированном участке трассы были установлены современные системы освещения и светофоры. Кроме того, были обустроены тротуары и ограждения, что сделало передвижение пешеходов более безопасным и комфортным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.