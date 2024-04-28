сегодня в 13:13

Участок, соединяющий Южную рокаду и МСД, готов практически на 70%

Дорожный участок, который соединяет Южную рокаду и Московский скоростной диаметр (МСД), готов почти на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он идет от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.

«Уже закончили строительство трёх путепроводов, еще четыре — в работе», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Сейчас на путепроводе на съезде с МСД рабочие готовят к укладке асфальт. А на путепроводе через Кантемировскую улицу строители занимаются опорами. На двух путепроводах, которые проходят над Пролетарским проспектом, ведется работа по сбору пролетов.

Кроме того, на соединительном участке дороги будет сделано три подземных перехода и новые тротуары.

Трассу Южной рокады города планируют полностью завершить до конца текущего года.