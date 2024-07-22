Участников международного фестиваля в Зарайске бесплатно перевезли на автобусах

20 и 21 июля в Подмосковье прошло масштабное культурное событие — «Достоевский. Фестиваль — путешествие в Зарайск». Мострансавто перевезло участников и гостей мероприятия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для комфортного и быстрого проезда пассажиров на мероприятие компания выделила автобусы большого класса из разных филиалов. Транспортные средства перевозили пассажиров бесплатно в режиме шаттлов.

Все транспортные средства прошли необходимый предрейсовый контроль: специалисты проверят системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С задействованными в обслуживании мероприятия водителями проведут дополнительный инструктаж по безопасности, соблюдению скоростного режима и правил дорожного движения, культуре общения с пассажирами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.