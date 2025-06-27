Участники «Суперлиги Подмосковья» преодолели более 20 млн километров

​На сегодняшний день показатель совместно преодоленной дистанции достиг 20 058 906 километров. Подсчет включает весь километраж, пройденный во время тренировок в свободном режиме по шести цикличным дисциплинам: ходьбе, бегу, лыжным гонкам, велоспорту, плаванию и роллерам. Данного результата любителям спорта из Подмосковья удалось добиться за 3 года — с апреля 2022 по июнь 2025 года.

​Останавливаться на достигнутом активные участники проекта не намерены. Теперь перед ними новая цель — вместе преодолеть отметку в 25 миллионов километров.

​Лидером среди городских округов, где жители наиболее активно участвуют в стартах и тренировках «Суперлиги Подмосковья», стал городской округ Реутов. На втором месте — Можайский городской округ. Замыкает ТОП-3 городской округ Кашира. На текущий момент активными участниками спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» уже стали более 23 тысяч человек.

География проекта выходит далеко за рамки «домашнего» региона. На сегодняшний день на портале зарегистрированы участники от Камчатки до Калининграда: всего порядка 70 регионов РФ.

«Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо уже традиционных дисциплин — бега и ходьбы — с 1 декабря 2022 года для участников стали доступны тренировки на лыжах и плавание, с 1 апреля 2023 года — велоспорт, а с августа 2024 года — роллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров.

​«Суперлига Подмосковья» — это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. В рамках проекта проходит серия забегов по историческим местам Подмосковья, велозаезды Gran Fondo, заплывы SwimCup.

Подробнее узнать о проекте, стать его участником и получить информацию о регистрации на ближайшие мероприятия можно на сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ, а следить за новостями — в сообществе «Суперлига Подмосковья» в «VK».

​Все мероприятия в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.