Участники более 2,4 тыс аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья

За прошедшую неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 406 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

1 тыс. обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 304 человека оформили европротоколы с помощью консультации работников горячей линии.

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи — их в области всего 15 в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.