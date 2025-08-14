Участники автопробега БРИКС побывали в Нижнем Новгороде

Участники автопробега БРИКС посетили Нижний Новгород 13 августа, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области.

Данное мероприятие, проходящее с 9 по 15 августа, организовано на скоростных трассах госкомпании «Автодор» по маршруту Екатеринбург — Москва.

В автопробеге участвуют 50 автомобилей с 70 делегатами из 20 государств, входящих в БРИКС, а также стран-партнеров. Главная задача автопробега — укрепление практического сотрудничества между странами БРИКС, а также демонстрация инфраструктурных достижений, промышленного и торгового потенциала России, в том числе Нижегородской области.

В рамках автопробега губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел деловую встречу с председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко.

«До конца этого года „Автодор“ планирует отремонтировать еще 57 км дорог, задействованных при строительстве федеральной трассы в Нижегородской области. Вместе с тем М-12 дала серьезный толчок для развития южных территорий. Благодарю коллег за визит и выбор нашего региона для остановки по маршруту масштабного автопробега БРИКС!» — рассказал глава региона.