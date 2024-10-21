Участники 2,9 тыс аварий за неделю позвонили в cлужбу помощи при ДТП в Подмосковье

За минувшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 915 ДТП без пострадавших, что на 168 ДТП больше по сравнению с показателями предыдущей недели. Квалифицированную помощь оказали 5 830 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 190 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 453 аварий оформили европротоколы с помощью консультации работников «горячей линии».

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00. Ближайший к вам стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.