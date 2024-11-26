Участники 2,8 тыс аварий обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 880 ДТП, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1083 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 479 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00. Ближайший к вам стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.