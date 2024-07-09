Участники 2,6 тыс аварий в Подмосковье обратились в службу помощи при ДТП за неделю

За прошедшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 597 ДТП. 1 023 человека получили помощь по оформлению аварии в центрах помощи при ДТП, а 420 человек оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуется обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» службы помощи при ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.