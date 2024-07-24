Учащимся Подмосковья до 24 августа надо подтвердить право пользования «Стрелкой»

В преддверии нового учебного года Минтранс Подмосковья напоминает всем школьникам, студентам Московской области и их родителям о том, что до 24 августа необходимо подтвердить право использования карт «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности, чтобы избежать блокировки карт. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Подтвердить право льготного проезда можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области (https://uslugi.mosreg.ru/ ) в разделе «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (его можно найти по ключевому слову «Стрелка»).

В «Подробной информации» указать цель обращения — «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации» и заполнить заявление по инструкции. Срок оказания услуги — 6 рабочих дней. В случае, если для проверки потребуются дополнительные документы, учащемуся нужно обратиться в любое отделение МФЦ Подмосковья.

Для банковской карты МИР, используемой в качестве «Стрелки» учащегося, также необходимо подтвердить право на льготу и повторно оформить заявление «Активация льготы на проезд на банковской карте „МИР“ на региональном портале госуслуг с 25 августа.

По картам «Стрелка» для учащихся действуют специальные условия, которые позволяют школьникам и студентам региона экономить на проезде: первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50%-й скидкой от установленного тарифа, а начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%.

Подробнее с порядком получения услуг, связанных с обслуживанием единых транспортных карт «Стрелка», можно ознакомиться на региональном портале госуслуг в разделе «Вопросы-ответы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.