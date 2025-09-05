Учащиеся Подмосковья совершили в общественном транспорте более 144 тыс поездок

Более 144 тысяч трансакций с начала сентября — таков транспортный результат поездок студентов и школьников Московской области в автобусах «Мострансавто», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Анализ данных по картам «Стрелка» учащегося показывает, что в будние дни в автобусах перевозчика школьники и студенты ежедневно совершают более 48 тысяч поездок.

Наиболее активное передвижение учащихся зафиксировано на маршрутах нескольких филиалов по всей области. Абсолютным лидером стал МАП № 12 г. Ногинск: на его маршрутах зафиксировано 23 787 поездок. На втором месте — МАП № 10 г. Королев с результатом 17 273 поездки. Замыкает тройку самых востребованных МАП № 2 г. Коломна, где учащиеся совершили 17 126 поездок.

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.

Действующее законодательство не предоставляет право бесплатного проезда для детей до 16 лет. Установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого. Специалисты компании внимательно отслеживают и проверяют все сообщения, связанные с информацией о высадке детей. В каждом случае меры по урегулированию ситуации принимаются в соответствии с обстоятельствами случившегося.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.